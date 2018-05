Torino, controlli nel quartiere Aurora: cinque stranieri espulsi. Gli agenti sventano un suicidio

Continuano i controlli straordinari sul territorio disposti dal questore di Torino, Francesco Messina. Nell’ambito di un’operazione congiunta di polizia e carabinieri, martedì sera le forze dell’ordine hanno passato al setaccio la zona dei giardini Alimonda, nel quartiere Aurora.

LOTTA ALLO SPACCIO DI DROGA.

Gli agenti hanno sequestrato 50 grammi di marijuana e hashish e identificato trenta persone, tutte straniere, alcune delle quali portate in Questura per accertamenti sull’identità personale. Per cinque di esse è scattata l’espulsione.

In particolare, per un egiziano di 20 anni il questore Messina ha emesso l’immediato rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno in quanto ha numerosissimi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il ragazzo faceva parte della banda che seminava il terrore nel parco del Valentino: arrestato e poi colpito da provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Torino, lo scorso maggio è stato nuovamente denunciato per rapina.

L’AGGRESSIONE.

In manette è finito un marocchino di 32 anni per una rapina in lungo Dora Savona ai danni di un cittadino bengalese. La vittima, dopo essere stata colpita al volto con un mazzo di chiavi, era stata derubata del cellulare ma aveva opposto resistenza, richiamando l’attenzione dei poliziotti, che sono entrati immediatamente in azione.

SVENTATO UN SUICIDIO.

Finita l’operazione, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia si sono accorti che sul ponte di via Bologna c’era un uomo pronto a buttarsi giù, trattenuto a fatica da una persona. Al termine di una lunga trattativa e di ripetuti tentativi da parte dell’aspirante suicida, i poliziotti sono riusciti a salvarlo. L’uomo, che aveva spiegato di avere problemi di natura familiare, è stato poi accompagnato in ospedale. Uno degli agenti ha riportato lesioni agli arti superiori: curato, è stato dimesso con una prognosi di otto giorni.