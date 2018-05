Torino, controlli nel quartiere della movida: scattano sanzioni per oltre 35mila euro

Polizia, vigili urbani, Asl e Ispettorato del lavoro in azione a San Salvario. Disposta la sospensione dell’attività per il Quasar di corso Vittorio Emanuele II

Controlli a tappeto nel quartiere San Salvario di Torino da parte degli agenti del commissariato Barriera Nizza, con la collaborazione di polizia municipale, Asl e Ispettorato del lavoro.

In via Nizza sono stati sanzionati i gestori di due locali per non aver interrotto la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 24 alle 6 come previsto dalle disposizioni vigenti. Si tratta di un marocchino e di un bengalese, che dovranno pagare una multa di 6.666,67 euro

Presso una macelleria in via Saluzzo sono state riscontrate diverse irregolarità: merce esposta priva dei prezzi di vendita, carenze igienico sanitarie, mancanza del piano di autocontrollo Haccp; mancato aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria e delle insegne. Al proprietario, cittadino egiziano, sono state comminate sanzioni per 7.242 euro.

Un altro locale, in via Belfiore, ha evidenziato alcune irregolarità di natura igienica, ragion per cui nei confronti del proprietario è stata comminata una sanzione di 1.034,33 euro. Inoltre il personale dell’Asl To1 Spresal ha rilevato anomalie sugli impianti interni, mentre l’Ispettorato del Lavoro avviava una procedura di accertamento sulla regolarità dei dipendenti.

Infine, è stato sottoposto a controllo il Quasar di corso Vittorio Emanuele II, dove sono state riscontravate diverse irregolarità di natura amministrativa e penale. Gli agenti hanno denunciato un trentunenne italiano per la violazione dell’art. 681 c.p., non avendo avviato le verifiche preliminari sui sistemi di sicurezza della struttura e per aver ostruito con un divano una delle uscite di sicurezza del locale.

Inoltre, erano presenti 3 addetti al servizio di controllo privi di regolare tesserino di riconoscimento, in quanto mai iscritti nell’elenco della Prefettura. Il titolare del locale è stato sanzionato in merito per un importo pari a 5.000 euro.

Scoperti nel locale anche 6 dipendenti non regolarmente assunti: per questo motivo, oltre alle sanzioni, è stata disposta la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione di tale situazione.

Per altre anomalie di natura amministrativa è stata comminata una multa di 8.527,67 euro.