Torino, controlli a San Salvario: sequestrato quasi un chilo di droga [FOTO]

Nell'appartamento di un giovane italiano beccato in un locale di via Saluzzo sono stati trovati più di 800 grammi di marijuana e oltre 100 grammi di hashish

Sequestrato quasi un chilo di droga a Torino. E’ successo martedì pomeriggio al termine di un controllo accurato del quartiere San Salvario da parte degli agenti del commissariato Barriera Nizza, coadiuvati dai colleghe del reparto prevenzione crimine e della divisione Pas della Questura.

IL BILANCIO.

Il titolare di un minimarket in via Nizza ha ricevuto sanzioni per oltre 3.000 euro ed è stato denunciato per violazioni in materia di salute e tutela dei luoghi di lavoro.

Sempre in via Nizza, è finito in manette uno spacciatore di nazionalità gabonese che aveva ingerito alcuni ovuli nel tentativo di evitare l’arresta. Denunciati, invece, un tunisino di 35 anni e un marocchino di 38, trovati in possesso di un coltello e alcune lame da cutter.

Controlli anche in un locale di via Saluzzo, dove un giovane italiano è stato sanzionato perché nascondeva una dose di cocaina negli slip. Arrestato poi un 24enne italiano che aveva con sé una decina di grammi di hashish e altrettanti di marijuana. E’ scattata la perquisizione domiciliare: nella sua casa di Gassino sono stati trovati più di 800 grammi di marijuana e oltre 100 grammi di hashish.