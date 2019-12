Torino, controlli in un autolavaggio in via Pollenzio: scatta il sequestro [LE FOTO]

Ieri, venerdì 27 dicembre, gli agenti del reparto Polizia Commerciale della polizia municipale dii Torino sono intervenuti in via Pollenzo per un’ispezione in un autolavaggio. A causa delle condizioni in cui si presentava l’attività, precarie e insicure, è stato sanzionato chi stava sostituendo il titolare per attività di autolavaggio senza titolo autorizzativo. Mancavano, infatti, l’autorizzazione sanitaria e l’autorizzazione allo scarico. È quindi scattato il sequestro amministrativo dell’autolavaggio e richiesto l’intervento del personale Spresal.