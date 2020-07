Era convinto che la convivente lo tradisse con un altro condomino. Era diventato un rapporto malato, tant’è che la donna, un’italiana di 40 anni, dopo cinque anni di convivenza, ha denunciato ai carabinieri della Stazione Regio Parco il proprio compagno, un italiano di 56.

Da qualche mese, l’uomo ha iniziato a maltrattare e pedinare la donna e spesso la fermava per strada per interrogarla e chiederle chi fosse il suo amante. L’uomo è stato arrestato in flagranza proprio mentre pedinava la donna.