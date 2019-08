Torino, coppia di coniugi sventa furto in abitazione

Per fortuna non era in ferie. Nella tarda serata di domenica la custode di uno stabile di corso Mediterraneo ha notato un volto nuovo all’interno del condominio. Il ragazzo, con t-shirt, bermuda e zainetto in spalla, stava stazionando davanti a un balcone dove c’erano alcune biciclette assicurate alla ringhiera, con molta probabilità nel tentativo di rubarle.

La donna, insospettitasi, ha chiesto spiegazioni, ma il giovane, con delle scuse e provando a tergiversare, si è trattenuto all’interno del cortile del condominio. Mentre il marito della donna ha monitorato gli spostamenti del giovane, la custode ha contattato la polizia.

Gli agenti della squadra volante hanno constatato che il cancello carraio di via Marco Polo era stato forzato e all’interno dello zainetto del giovane hanno trovato un paio di grosse pinze. Il ventiquattrenne, di nazionalità romena e con precedenti di polizia a suo carico, è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione.