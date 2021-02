Torino, corso Potenza come una pista di F1: automobilista beccato a sfrecciare a 136 km/h

Controlli dei vigili: in via Pietro Cossa si è toccato un picco di 112 km/h. Accertate 185 violazioni per eccesso di velocità

Nella giornata di domenica la polizia municipale di Torino ha accertato 185 violazioni per eccesso di velocità, di cui 76 in corso Potenza e 109 in via Pietro Cossa. In corso Potenza si è registrato un picco di addirittura 136 km/h, mentre la velocità massima riscontrata in via Pietro Cossa è di 112 km/h.

Tra gli altri comportamenti non virtuosi durante la guida e quindi pericolosi per la sicurezza stradale, la violazione per ‘omesso utilizzo delle cinture di sicurezza’ mantiene il primato negativo facendo registrare 51 sanzioni su un totale di 94, seguita da 15 sanzioni per ‘utilizzo del cellulare durante la guida’ e da 4 per ‘passaggio con semaforo rosso’.

Inoltre, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini relative a episodi diffusi di sosta selvaggia e di altri comportamenti di trasgressione alle norme di circolazione, gli agenti del Comando Territoriale V – Borgo Vittoria – Madonna di Campagna – Lucento – Vallette, hanno rilevato e sanzionato 119 violazioni al Codice della Strada, in prevalenza divieti di sosta.