Torino, corteo dei lavoratori di Foodora: «La nostra paga sia la stessa dei fattorini»

Traffico in tilt in via Carlo Alberto, all'angolo con Corso Vittorio Emanuele

Corteo dei lavoratori di Foodora per chiedere più diritti. I giovani in bicicletta hanno pedalato per le vie del centro creando disagi agli automobilisti. Infatti i fattorini su due ruote hanno bloccato per qualche minuto via Carlo Alberto all’angolo con corso Vittorio Emanuele, bloccando bus e automobili.

Come fatto anche in piazza Vittorio e in altre zone del centro. «Siamo qui per difendere i nostri diritti – ha spiegato Simone che lavora per il colosso del cibo d’asporto da circa un anno – vogliamo che la nostra paga venga eguagliata a quella del contratto nazionale per i fattorini».