La pasionaria è in carcere dal 30 dicembre

Alle 14, da piazza Statuto, a Torino, è partito il corteo nazionale dei No Tav in solidarietà alla “pasionaria” Nicoletta Dosio. La donna è in carcere dal 30 dicembre dopo che è diventata esecutiva una condanna a un anno e dopo che ha rifiutato di avvalersi delle misure alternative considerando che ha 73 anni.

Presente il leader del movimento Alberto Perino. Sullo striscione che apre il corteo campeggia la scritta: “Nicoletta continua a fare scuola, la scuola sta con Nicoletta”. In circa due mila stanno sfilando per le vie della città.

IL VIDEO (dalla pagina Facebook No Tav):

PALAZZO DI GIUSTIZIA CHIUSO

Per ragioni di sicurezza oggi il palazzo di Giustizia è rimasto chiuso al pubblico e presidiato dalle forze dell’ordine. La decisione, assolutamente inedita, è stata presa dal procuratore generale Francesco Saluzzo, proprio per via della manifestazione.

DEVIATE DIVERSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Ricordiamo che durante le ore dello svolgimento della manifestazione No Tav saranno deviate più di venti linee del trasporto pubblico che attraversano piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca e piazza Castello.