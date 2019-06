Torino, covo dello spaccio in via Saluzzo: chiuso “L’Alambicco”

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno chiuso un locale in via Saluzzo, individuato come covo per attività di spaccio e consumo di droghe.

L’operazione è avvenuta qualche giorno prima: i poliziotti, entrando nel bar, hanno colto sul fatto un uomo in possesso di uno spinello conservato in un pacchetto di sigarette. Fermato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed è quindi stato sanzionato amministrativamente.

UN ARRESTO

Ben più gravi le accuse per una seconda persona: nella sua disponibilità, infatti, gli agenti hanno trovato trovato marijuana e hashish e, dopo un controllo in casa dell’uomo, circa 900 grammi di stupefacente conservati insieme a materiale per la coltivazione delle droghe. Il locale è quindi stato quindi sospeso per attività illecita e chiuso al pubblico.