Torino, Cristina e Benedetta Parodi cucinano per i piccoli pazienti del Regina Margherita [LE FOTO]

Benedetta e Cristina Parodi ai fornelli per i pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Oggi, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica diretto dalla professoressa Franca Fagioli, le sorelle Parodi hanno intrattenuto i piccoli pazienti e i loro genitori con il laboratorio di cucina nell’ambito del secondo appuntamento del progetto Special Cook, realizzato da Officine Buone in collaborazione con Città della Salute di Torino e Ugi – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus.

Il cibo cucinato dagli chef è stato concordato con le dietiste del Regina per logici motivi di dieta per i piccoli ricoverati. Presente anche Vanni Oddera, campione di moto freestyle e ideatore della Mototerapia in ospedale.

Il progetto unisce al volontariato l’intrattenimento e l’educazione a un’alimentazione sana e gustosa. La cucina si conferma come un potente mezzo di aggregazione, educazione e portatore di energia positiva anche per reagire agli ostacoli della malattia.