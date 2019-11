Torino, crolla il controsoffitto nella stazione metro Montegrappa

Grande spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza per i viaggiatori e per il servizio di trasporto che non è stato interrotto

Momenti di paura, ieri sera, alla fermata della metropolitana “Monte Grappa” di Torino, per il cedimento di parte della controsoffittatura. Per fortuna, al di là dello spavento, il crollo non ha provocato alcuna conseguenza né per il servizio di trasporto, né per i passeggeri (nessuno è rimasto ferito). E’ successo poco dopo le 20.

STAZIONE APERTA E FUNZIONANTE

Ancora incerte le cause del cedimento, forse dovuto alle piogge dei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Gtt che hanno transennato l’area e fermato la scala mobile sottostante. Nessuna conseguenza per il servizio: la stazione, infatti, è rimasta aperta e funzionante anche questa mattina.