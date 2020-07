In una Torino cupa e misteriosa il nuovo horror con Diego Casale

È ambientato in una Torino da cartolina che nasconde lati cupi e misteriosi il nuovo horror di Pupi Oggiano con protagonista Diego Casale. “Ancora pochi passi”, scritto dal regista, da Gabriele Farina e dal maestro del genere Antonio Tentori è da oggi disponibile in dvd nel catalogo Home Movies Spot.

Quattro misteriosi personaggi si ritrovano in una villa decadente che nasconde qualcosa e il cui padrone di casa è una figura imponente e terrorizzante. Ognuno di loro ha una storia da raccontare ed ogni storia porterà lo spettatore in un vortice di male sempre più profondo. Ma cosa unisce i quattro racconti? Cosa fanno tutti insieme quei quattro loschi figuri? Perché si sono incontrati proprio in quel luogo? Che ruolo ha Torino in tutto questo?

L’uscita in dvd di “Ancora pochi passi”, opera seconda (dopo “La paura trema contro”) e totalmente indipendente di Pupi Oggiano, è la tappa conclusiva di un viaggio cominciato con l’uscita in sala del film lo scorso febbraio, prima del lockdown, al cinema Massimo con una serata da tutto esaurito, e proseguita con l’uscita del cd della colonna sonora, scritta integralmente per il film dallo stesso Oggiano.

E ancora il passo successivo, rara perla per una produzione indipendente e non solo, è stata la pubblicazione del racconto tratto dal film, scritto da Gabriele Farina e edito dalla torinese Buendia Books. Ora il dvd a chiudere il cerchio e a ripercorrere lo stesso percorso compiuto per “La paura trema contro”.

Con Diego Casale, protagonisti del film sono Giorgia Lorusso, Valentina Anselmi, Omar Vestri, Maurizio Terenzi. E ancora Anna Stolder, Sabrina Siciliano, Tiberio Ferracane e Maurizio Parietti, con la partecipazione speciale di Graziella Mizzani Corio.

“Ancora pochi passi” è la seconda tappa di un progetto di sei film cominciato con “La paura trema contro” e che è già sul set con “Nel ventre dell’enigma”. Sei film autonomi e autoconclusivi ma legati da un filo conduttore che verrà svelato solo nel sesto film. Ogni film avrà il dvd, il cd della colonna sonora e il racconto tratto dalla sceneggiatura originale.