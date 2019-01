Torino, da giugno in strada 74 nuovi autobus

L'assessora Lapietra: "A breve partirà la gara per la fornitura di 53 nuovi autobus a metano"

In arrivo a Torino 74 autobus griffati Mercedes. A fornirli a Gtt sarà EvoBus Italia, società del gruppo Daimler, che si è anche aggiudicata il servizio di manutenzione full service per 10 anni. Quaranta pullman saranno standard da 12 metri con motorizzazione tradizionale di ultima generazione (Euro 6) e 34 autosnodati da 18 metri. I nuovi mezzi saranno a disposizione dei cittadini a partire dal mese di giugno.

Inoltre a maggio saranno in strada 41 veicoli per le tratte extraurbane di Iveco, mentre a febbraio entrano in servizio 8 nuovi veicoli elettrici.

“Un segnale concreto della ripresa di Gtt dopo che le due gare precedenti erano andate deserte – afferma l’ad dell’azienda di trasporto urbano di Torino, Giovanni Foti -. Cresceranno i livelli di efficienza e qualità”.

Esulta l’assessora comunale ai Trasporti, Maria Lapietra: “E’ la prima fase del rinnovo della flotta autobus di Gtt, che si sta anche attrezzando per poter acquistare, dal 2020, grandi quantità di bus elettrici. Inoltre a breve partirà la gara per la fornitura di 53 nuovi autobus a metano”.