Torino fuori dai giochi. “Piano B“ di Malagò con Milano e Cortina

Per il governo «è ormai morta la corsa a tre». A Losanna il Coni porterà un nuovo progetto

Torino e il Piemonte sono fuori dai giochi. L’Italia no, Milano e Cortina possono ancora contare sul Coni ma non sul governo. Lo si era sospettato nel pomeriggio, fin dalla dichiarazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che ha definito «morta» la corsa del “tridente” delle Alpi. Se ne è avuta conferma in serata, dopo l’incontro con il presidente Giovanni Malagò a Palazzo Chigi.

«Domani (oggi, ndr) saremo a Losanna dal Cio, la fiamma della speranza rimane accesa» dichiara Malagò. Il Coni crede ancora alla possibilità della candidatura olimpica dell’Italia. Ma senza Torino.

