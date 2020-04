Torino, dal 4 maggio riparte anche il mercato di Porta Palazzo

Dal 4 maggio inizia la fase 2 anche per il mercato di Porta Palazzo a Torino. Tante le misure in atto per contenere il contagio da Coronavirus, decise nell’incontro tra il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza e i rappresentanti degli operatori mercatali di Piazza della Repubblica.

LE NUOVE NORME

Dimezzati i banchi presenti, recintata l’area e accessi controllati. Consentita la presenza di due clienti alla volta per ogni punto di vendita. L’orario di apertura è 7-14 dal lunedì al sabato. Per evitare ulteriori assembramenti in zona, inoltre, saranno soppresse le fermate dell’autobus in piazza.