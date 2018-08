Torino, dal balcone spuntano foglie di marijuana: due giovani in manette [VIDEO]

Scoperta una vera e propria serra artigianale in un appartamento al primo piano di via Veronese

Dal balcone spuntano foglie di marijuana: la polizia arresta due persone a Torino. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno ispezionato un appartamento al primo piano di via Veronese, scoprendo una vera e propria serra artigianale.

Tutto era organizzato nei minimi dettagli: in casa c’erano armadi in tela con interno argentato muniti di aspiratori con filtro ai carboni attivi per eliminare gli odori, ventilatori e lampade alogene e al sodio con all’interno vasi con piantagioni, oltre a tutto l’occorrente per la gestione dello smercio della droga, dai bilancini alle agende con prezzi e nominativi dei clienti.

I poliziotti hanno sequestrato 9 piante di marijuana (ognuna di circa 120 centimetri d’altezza) e arrestato due ragazzi italiani di 24 e 25 anni con l’accusa di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacente.

