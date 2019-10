Torino, dal governo 828 milioni per la linea 2 della metro

Ammontano a 828 milioni di euro i fondi previsti dalla Legge di Bilancio licenziata dal Consiglio dei Ministri la per realizzare la linea 2 della metropolitana di Torino.

“Questi primi stanziamenti – già annunciati recentemente dal presidente Conte proprio durante una visita a Torino – saranno ripartiti dal 2020 al 2032 e permetteranno l’avvio dei lavori di un’infrastruttura strategica per la Città di Torino e per tutto il territorio metropolitano. Il cui tracciato è già stato approvato dall’amministrazione cittadina” scrive su Facebook la sindaca Chiara Appendino.

“IL VOLTO DELLA CITTA’ CAMBIERA’”

“Un provvedimento assolutamente fondamentale e fortemente cercato dall’amministrazione, che conferma la massima attenzione del governo al nostro territorio ma, soprattutto, sensibilità e lungimiranza su progetti strategici per il rilancio della Città – aggiunge Appendino -. Si tratta infatti di un’opera che cambierà il volto della nostra Città, portando benefici alle periferie nord e sud e rendendo il trasporto pubblico più efficiente. Porterà inoltre ulteriore riqualificazione delle aree interessate, ne beneficeranno le imprese e il commercio. Un’opera che nel complesso vale diversi miliardi di investimenti e quindi nuovi posti di lavoro”.

BENEFICI PER L’AMBIENTE

“Dal punto di vista ambientale, si stima una riduzione del traffico privato fino a 300mila passaggi giornalieri, tema fondamentale per una Città come Torino, dove l’inquinamento dell’aria è un problema urgente e che vede nel traffico la fonte dell’85% delle emissioni. Ci tengo a ringraziare tutto il governo, il premier Giuseppe Conte, la ministra De Micheli e la viceministra Castelli per lo sforzo profuso e l’attenzione dedicata a Torino, oltre all’assessora Lapietra e a quanti si sono spesi per questo risultato” conclude la sindaca.