Torino, dal tabaccaio si poteva ancora scommettere nonostante il divieto: denunciato il titolare

Il personale ai finanzieri: "Non conoscevamo il contenuto del Decreto, facciamo ciò che ci dice il titolare"

“Non conoscevamo il contenuto del decreto, facciamo ciò che ci dice il titolare”. Così si è giustificato con la guardia di Finanza di Torino il personale di una rivendita di tabacchi, autorizzata alla sola vendita dei prodotti da fumo, che continuava la raccolta di scommesse attraverso 9 apparecchi “touch-screen”, messi a disposizione degli clienti, nonostante il divieto imposto dal decreto contro la diffusione del coronavirus.

Il titolare del locale è stato denunciato dai finanzieri del Gruppo Torino per il mancato rispetto dei Decreti emanati recentemente. Ed è stato anche segnalato in Prefettura per l’eventuale chiusura del locale.

Il servizio di scommesse – ricordano le Fiamme Gialle – non essendo di natura essenziale, non fa altro che aumentare il rischio di assembramenti e di possibili contagi in quanto richiede la permanenza dei clienti all’interno dei locali.