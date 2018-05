Torino, dalle 21 alle 6 stop alle bevande alcoliche nella movida

La giunta ha approvato il nuovo regolamento per lo svago notturno. Ci sarà solo un bonus di due ore per la consegna dei cibi

Farà di sicuro discutere il nuovo regolamento sugli alcolici nella movida, approvato oggi dalla giunta comunale di Torino.

A partire dai prossimi giorni non potranno più essere servite bevande da asporto dalle 21 alle 6. L’unico bonus di due ore sarà per quelle abbinate ai cibi cotti, purché in quantità congrua agli alimenti racchiusi in idonei contenitori.

L’obiettivo della giunta Appendino è quello di rendere migliore lo svago serate dei cittadini, salvaguardando anche il riposo dei residenti e l’attività degli esercenti.

Prevista anche l’introduzione di nuove sanzioni per quanti violeranno le disposizioni. La modifica del Regolamento di polizia urbana consentirebbe di rendere le misure adottate nel 2017 per San Salvario, Vanchiglia e Piazza Vittorio replicabili ed estensibili a tutte le aree della città in cui si registrano fenomeni di disturbo.

DI volta in volta saranno individuate le zone interessate dal provvedimento, anche su indicazione degli organi di polizia e delle criticità che emergeranno.

I nuovi orari per la vendita da asporto riguardano esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, supermercati, piccoli negozi, artigiani, distributori automatici e i rider impegnati nella consegna a domicilio.