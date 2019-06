È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per far uscire l'uomo dal suo appartamento

Danneggia alcune in auto in sosta e poi si barrica in casa. E’ successo nel quartiere Parella di Torino: dietro le sbarre è finito un 40enne italiano, che, ubriaco, ha preso di mira i vetri di diverse automobili parcheggiate.

