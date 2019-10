Torino, decimo raduno dei Babbi Natale: al via la distribuzione dei kit

Quest'anno disponibile anche il costume per i più piccoli

Un progetto ambizioso e molto importante per l’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. La ristrutturazione completa del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d’organo dell’Oirm è infatti lo scopo della raccolta fondi legata al decimo raduno dei Babbi Natale del prossimo primo dicembre.

Fondazione Forma ha deciso di celebrare il raggiungimento dei dieci anni di questo evento, ormai diventato patrimonio della Città di Torino e dei suoi abitanti, con un’opera rilevante per l’intera struttura ospedaliera e per la sanità piemontese e nazionale.

Il ricavato ottenuto dalla distribuzione (a fronte di offerte) dei kit di Babbo Natale e dalle donazioni, in questo mese di novembre e nella giornata del raduno, sarà interamente destinato alla ristrutturazione di questo reparto.

COME SI FA A DONARE: i Kit di Babbo Natale

Dal 2 novembre i Kit saranno disponibili ogni sabato e domenica, in punti diversi della Città (informazioni e luoghi su www.fondazioneforma.it): i volontari FORMA saranno in piazza per distribuire i costumi di Babbo Natale a fronte di una donazione che parte da un minimo di 5 euro.

Due le novità di quest’anno: oltre a quello per adulto, è disponibile il costume per i più piccoli!

E ancora sarà possibile avere la borraccia di Babbo Natale a fronte di una donazione minima di 6 euro: una attenzione in più, da parte di Forma, all’ambiente ed un modo in più per i cittadini di contribuire alla raccolta fondi.

Dove trovate i volontari FORMA:

Via Lagrange, fronte Rinascente

Tutti i punti Decathlon

Le GRU – 1 piano

Atrio Ospedale Regina Margherita

I costumi si trovano anche: