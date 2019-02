Questa mattina, giovedì 21 febbraio, gli agenti del servizio fluviale della polizia municipale di Torino hanno recuperato una decina di biciclette che erano state gettate nel Po.

Il lavoro degli agenti si è concentrato in zona Murazzi, mentre nei prossimi giorni continuerà nei pressi della diga sottostante il ponte Vittorio Emanuele I e in altri tratti più a monte del fiume, in particolar modo nell’area del parco del Valentino.