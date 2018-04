Torino, dedicato alla Ue il nuovo ponte fra corso Matteotti e via Cavalli

“Fin dagli albori Torino, con il profuso impegno dimostrato a favore della pace e della democrazia ha manifestato la sua vocazione europeista, una vocazione che oggi, alla luce dei mutati e precari scenari di instabilità politica e sociale che l’Europa vive, implica una necessaria riflessione”. Così il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci all’intitolazione all’Unione Europea del nuovo ponte fra corso Matteotti e via Cavalli realizzato con Rfi. Nome scelto dalle Circoscrizioni coinvolte (la prima e la terza), i cui presidenti Massimo Guerrini e Francesca Troise hanno sottolineato “il valore simbolico”.

VERSACI: “TORINO CITTA’ EUROPEISTA”

A fronte di “prove ardue che l’Europa affronta, dai conflitti al terrorismo, alle sperequazioni sociali – ha aggiunto Versaci – avere una visione europeista significa pensare all’Europa come l’ambito in cui resistere alle pressioni interne ed esterne e la resistenza, oggi come ieri, significa ripartire dalle origini, dalla ricerca dello spirito democratico, sociale e solidale del progetto comune europeo. Torino – ha concluso – è una città europeista e vorrei che fosse parte attiva di soluzioni coordinate tali da realizzare gli obiettivi di crescita sostenibile e inclusa che l’Ue si è prefissata”.