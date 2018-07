Torino dedicherà un memoriale alle sette vittime del rogo della Thyssen

Un memoriale, all’interno del cimitero Monumentale di Torino, ricorderà le vittime della Thyssen. La giunta comunale ha approvato nella seduta di oggi il progetto esecutivo dell’opera, che sarà realizzata d’intesa con le famiglie delle vittime da Afc Torino. La spesa stimata per la realizzazione del memoriale, che dovrebbe essere concluso nel 2019, è di 260mila e 800 euro.

UN MEMORIALE PER NON DIMENTICARE

“Un memoriale per non dimenticare le vittime di quella tragedia e con loro anche tutte le persone morte mentre lavoravano – spiega in una nota l’assessore comunale Marco Giusta -. Occorre tenere alta l’attenzione, i dati ci dicono che nel 2018 gli infortuni mortali sono tornati a crescere, – prosegue – e garantire sicurezza negli ambienti di lavoro è un tema che richiede un impegno forte delle istituzioni pubbliche come del sistema delle imprese”.

NEL MONUMENTO LE SALME DEGLI OPERAI

L’opera, in cemento armato, avrà intorno una serie di monoliti diversamente inclinati a rappresentare il compiersi di un evento improvviso che ne ha causato l’instabilità e l’ormai imminente caduta. Il monumento potrà ospitare al suo interno le salme dei sette operai che persero la vita nel rogo del dicembre 2007.