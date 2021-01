Torino, deglutisce dosi di stupefacente alla vista dei carabinieri: arrestato

I controlli nel quartiere San Salvario. In manette un cittadino maliano: in tasca aveva 610 euro, frutto dell'attività di spaccio

I carabinieri della Compagnia di San Carlo hanno arrestato un pusher, cittadino maliano, dopo una serie di controlli nel quartiere San Salvario a Torino con l’ausilio dell’unità cinofila.

I controlli hanno coinvolto anche le zone del Parco del Valentino, i Giardini Parri e la Stazione di Porta Nuova. In manette un cittadino del Mali per detenzione di droga: l’uomo nascondeva in bocca alcune dosi di stupefacente che ha deglutito alla vista dei militari. Fermato ed arrestato, in tasca aveva anche la somma di 610 euro, frutto dell’attività di spaccio.