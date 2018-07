Torino, delitto Amoruso: respinto il patteggiamento per i 3 imputati

Il giudice non ha accettato la proposta e ha riqualificato l'episodio come una estorsione

Tre anni fa, in via Valdieri, l'omicidio del commerciante

E’ stata respinta dal gup Giacomo Marson, a Torino, la richiesta di patteggiamento presentata (con l’assenso della procura) da tre degli imputati per il caso di Vito Amoruso, il commerciante ucciso con una fucilata in Via Valdieri il 22 ottobre 2015. Si tratta di un italiano, di un serbo e di un albanese che non sono accusati di omicidio ma di violenza privata in relazione al tentativo – avvenuto nel luglio precedente – di riscuotere un debito.

IL GIUDICE NON HA ACCETTATO LA PROPOSTA

Il giudice non ha accettato la proposta e ha riqualificato l’episodio come una estorsione. Per un quarto imputato, un italiano, è stata respinta la richiesta di messa alla prova. Dell’omicidio rispondono anche Daniele Uberti e Thomas Mura, entrambi domiciliati del Cuneese, che saranno processati a settembre con il rito abbreviato.