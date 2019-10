Torino, denunciato il “mago della truffa dello specchietto”: nel suo caravan 54mila euro in contanti [VIDEO]

I carabinieri di Chialamberto, in collaborazione con quelli di Lanzo, Ceres e Venaria Reale, lo hanno trovato all’interno di un caravan insieme alla moglie in via Pancalieri, a Torino, e lo hanno denunciato per riciclaggio.

Si tratta di un 31enne di etnia sinti facente parte dei cosiddetti “camminanti di Noto”, nullafacente e ufficialmente residente in provincia di Agrigento, già destinatario di decine di denunce per la cosiddetta truffa dello specchietto. Anche la moglie ha a suo carico diverse denunce per truffa.

Nel corso della perquisizione del caravan i militari hanno trovato e sequestrato la somma di 54mila euro suddivisa in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro, abilmente occultata tra la biancheria intima e verosimile provento di attività illecita.

Il 31enne è stato denunciato una quarantina di volte in Italia da carabinieri e polizia per i reati di truffa, inosservanza degli obblighi scolastici, estorsione, minacce, danneggiamento e invasione di terreni. Inoltre, è stato arrestato quattro volte per truffa e sottoposto 15 volte alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune.