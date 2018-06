Torino, derubano ragazzi in una discoteca di corso Massimo D’Azeglio con la “tecnica dell’abbraccio”

Sembravano due giovani, che erano andati a ballare per trascorrere una serena serata all’insegna della musica e del divertimento.

Invece entrambi gli egiziani, classe 2000, erano in una discoteca in corso Massimo D’Azeglio a Torino per derubare altri ragazzi.

Prima individuavano le loro vittime, poi poi facevano conoscenza e nel salutarsi con un abbraccio sfilavano i telefoni cellulari per poi darsi alla fuga.

Ma non hanno fatto molta strada. Infatti gli agenti giunti sul posto hanno appreso tutte le informazioni utili e immediate per il riconoscimento dei ladri e dopo pochi minuti li hanno intercettati in via Silvio Pellico direzione corso Vittorio Emanuele.

Si trattava di un gruppo di 5 ragazzi, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale scesi repentinamente dal mezzo sono riusciti a fermare i due soggetti che corrispondevano esattamente alle descrizioni. Entrambi egiziani e con a carico precedenti sono stati arrestati per il reato di furto con destrezza. Nelle tasche di uno dei due è stato rinvenuto il telefono cellulare sottratto al giovane in discoteca.

Uno dei due, appena maggiorenne, risultava anche irregolare sul Territorio Nazionale.