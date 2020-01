Torino, detenuta aggredisce agenti: in 4 finiscono in ospedale [FOTO]

L’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) denuncia ancora una volta la “drammatica” situazione in cui versano le carceri italiani. “A Torino come nel Far West” afferma in una nota il sindacato, che denuncia gli ultimi episodi, scanditi da tentati suicidi e aggressioni, avvenuti tra le celle della casa circondariale del capoluogo piemontese.

L’ultimo proprio questa mattina, nel padiglione Femminile. Una detenuta italiana ha tentato di impiccarsi con un cappio rudimentale ricavato da una canottiera: la donna si è poi violentemente scagliata contro le agenti della polizia penitenziaria intervenute per salvarla. In quattro sono finite all’ospedale Maria Vittoria con prognosi che vanno dai 7 ai 40 giorni.

“Quanto ripetutamente accaduto è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria spesso lasciato solo nelle sezioni detentive a operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con detenuti di estrema pericolosità” afferma il segretario generale Leo Beneduci.

“Sono gli ennesimi episodi a riprova del fatto che un eccessivo “buonismo” nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino può mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza nonché l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria che vi operano e che come già detto sono completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta complessa e difficile da gestire con casi particolari e psichiatrici. La situazione è sempre più drammatica, per questo motivo chiediamo l’intervento immediato del ministro Bonafede”.