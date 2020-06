Torino, detenuto aggredisce poliziotto in carcere e gli frattura la mano

Nuova aggressione alla polizia penitenziaria nel carcere di Torino.

L’EPISODIO

Nella mattinata di ieri un agente è stato aggredito da un detenuto, 31enne marocchino, che stava tentando di recarsi al cortile in orario non consentito. In risposta all’invito fornito ad attendere, il malvivente ha attaccato con calci e pugni il poliziotto, colpendolo con violenza alla mano.

PROGNOSI DI 30 GIORNI

L’agente di Polizia è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria, dove gli è stata riscontrata la frattura del metacarpo della mano destra con una prognosi di 30 giorni ed indicazione di sottoporsi ad un eventuale intervento.

L’OSAPP: “PRETENDIAMO RISPETTO”

A dare la notizia è l’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci: “In ordine di tempo, si tratta solo dell’ultimo episodio, non isolato. Non possiamo che richiamare il rispetto, che ciascuna figura operante all’interno del carcere dovrebbe avere e non pretendere. Arrivati a questo punto, ci si appella a che l’Amministrazione Penitenziaria periferica e centrale si adoperi con assoluta urgenza per la tutela di tutto il personale penitenziario: lo stesso personale che si è sempre contraddistinto per la professionalità ed il senso assoluto del dovere e, che subisce episodi di violenza non più tollerabili, che rischiano di esasperare le condizioni di vivibilità e di lavoro”.