Torino, detenuto aggredisce quattro poliziotti in carcere

Non voleva attendere l'arrivo dell'infermiera: agenti medicati in ospedale

Ha chiesto di fare la doccia e quindi una bustina di un farmaco antinfiammatorio, poi all’invito dell’agente di attendere l’arrivo dell’infermiera lo ha aggredito con calci e pugni e si è scagliato con violenza anche contro tre poliziotti accorsi in aiuto del collega.

Protagonista dell’aggressione, avvenuta all’interno del carcere di Torino, un detenuto gambiano di 25 anni, in stato di reclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I quattro agenti sono stati medicati all‘ospedale Maria Vittoria.

“Ancora una volta si registra un caso di violenza sul personale, che è sempre più abbandonato a se stesso”, denuncia attraverso una nota Leo Beneduci, segretario Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria.

“Chiediamo con fermezza un congruo aumento dell’organico come pure il vestiario e soluzioni concrete non più rinviabili rispetto alle mense obbligatorie di servizio, alle strutture fatiscenti e ai mezzi sgangherati”.