Torino, detenuto in permesso torna in carcere ubriaco

Caso curioso nel carcere di Torino. Un detenuto di 25 anni, in permesso lavoro per lavorare come addetto al bar di una cooperativa, è rientrato in cella completamente ubriaco.

A denunciare l’episodio è stato Leo Beneduci, segretario nazionale dell’Osapp. “Tra ex terroristi che entrano in carcere in qualità di esperti o relatori ai convegni, personale di polizia penitenziaria privo di uniformi e detenuti che si ubriacano. Il carcere i Torino non cessa mai di riservare sorprese La sorpresa riguarda la completa divergenza tra quello che l’opinione pubblica ritiene accadere in carcere rispetto invece alle attuali assenza di sicurezza, alla assoluta libertà per i comportamenti consentiti e nelle concessioni ai detenuti, unitamente alla concomitante e continua penalizzazione di quel personale di polizia penitenziaria che dovrebbe rappresentare le istituzioni e la legalità”.