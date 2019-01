Torino, detenuto rientra in ritardo per la lentezza degli autobus: assolto da accusa di evasione

A causa della lentezza dei trasporti pubblici e del traffico congestionato era rincasato in leggero ritardo dopo il lavoro e per questo era stato arrestato dai carabinieri per evasione: l’uomo, infatti, stava scontando la misura della detenzione domiciliare.

Il tribunale di Torino, però, gli ha dato ragione e non ha neppure convalidato il fermo. Protagonista della singolare vicenda un uomo condannato nel lontano 2003, che lavora nel bar del Palazzo di Giustizia di Torino per conto di una cooperativa che ha stretto un accordo con il Comune.

Il tribunale ha pronunciato la sentenza di assoluzione nei suoi confronti “perché il fatto non costituisce reato”. Accolta in toto la tesi dell’avvocato difensore Manuel Perga, che ha dimostrato come il suo assistito fosse uscito dal bar in ritardo di circa 15 minuti per poi incappare, a bordo dell’autobus, del famigerato traffico dell’ora di punta. Per il detenuto non ci saranno ripercussioni sull’attività lavorativa.