Torino, detenuto tenta di impiccarsi: gli agenti lo salvano

Tragedia sfiorata in carcere

Tragedia sfiorata in carcere, a Torino. Un nordafricano ha tentato di impiccarsi nella sua cella, ma è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. A dare la notizia è stato il sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“L’insano gesto non è stato consumato per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari. Soltanto grazie all’intervento provvidenziale degli agenti di sezione si è evitato che l’estremo gesto avesse conseguenze” ha detto il segretario regionale per il Piemonte del Sappe, Vicente Santilli.