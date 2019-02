Torino, dice di essere minorenne ma non inganna gli agenti: pusher in manette

Quando è stato portato in questura per gli accertamenti di rito, ha dichiarato di essere minorenne. Sperava di farla franca, ma – si sa – le bugie hanno le gambe corte. In seguito a un controllo, infatti, è emerso che nel 2017 aveva già detto di essere maggiorenne, per cui è stato arrestato – oltre che per spaccio di droga – anche per false attestazioni sull’identità personale.

In manette è finito un senegalese, sorpreso dagli agenti della squadra volante proprio nel momento in cui stava cedendo degli involucri a un italiano in via Perugia angolo via Pisa. Fermati entrambi, l’acquirente è stato multato perché trovato in possesso in possesso di due ovuli contenenti, mentre lo spacciatore è stato arrestato.