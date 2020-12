Torino, dicono di essere minorenni ma non è vero: uno in manette, l’altro denunciato

Dichiarano di essere minorenni, ma non è vero: uno finisce in manette, l’altro si becca una denuncia. E’ successo domenica scorsa a Torino. Gli agenti del commissariato Centro hanno sorpreso un giovane senegalese, mentre cedeva del crack, nascosto nella bocca, a un italiano. Inutile il suo tentativo di fuga: fermato e controllato, ha detto di avere 15 anni nel tentativo di evitare la prigione. Ma dagli accertamenti effettuati è emerso che ha 21 anni: è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per aver fornito false generalità.

Poche ore dopo, i poliziotti hanno notato in via Saluzzo uno straniero vestito completamente di scuro e con il cappuccio della tuta indossata a coprirgli parzialmente il viso. Il ragazzo, di nazionalità algerina, ha riferito di avere 16 anni e di star aspettando un amico. Ritenendo che il giovane stesse mentendo in merito all’età, è stato portato negli uffici della Questura per accertamenti sull’identità, alla fine dei quali è emerso che ha 20 anni. E’ stato denunciato per false generalità sull’identità personale.