Torino, disinnesco ordigno bellico: annullata la domenica ecologica

Domenica 27 maggio non sarà quindi in vigore il blocco del traffico nella ztl centrale dalle 10 alle 18. Confermate le iniziative in programma come “1000 alberi per Torino”, “Waste Mob 2018” e “#Pulitour”

La decisione della Città per via della chiusura di una parte del quartiere Lingotto

Il Comune di Torino ha deciso di sospendere la domenica ecologica in programma il 27 maggio per via della chiusura di una parte del quartiere Lingotto per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico trovato nei giorni scorsi. Non sarà quindi in vigore il blocco del traffico nella ztl centrale dalle 10 alle 18.

La Città informa che sono confermate alcune delle iniziative previste, ecco quali:

“1000 alberi per Torino”

Quarta tappa del progetto promosso dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia che prevede negli anni la piantumazione partecipata di molti nuovi alberi in tutte le Circoscrizioni della Città. L’appuntamento di maggio prevede la piantumazione di 600 nuovi alberi. Appuntamento in via Ghedini 50 alle ore 9 – e fino alle 13 -. Per informazioni e iscrizioni consultare la pagina Facebook.

“Waste Mob 2018”

Iniziativa promossa dalla Città con la partecipazione del Green Office – Università di Torino, del Green Team – Politecnico di Torino e del Cus Torino con il contributo di Iren/Amiat, finalizzata alla sensibilizzazione attraverso la raccolta, lungo percorsi cittadini, di rifiuti lasciati in giro dall’incuria delle persone. Quattro squadre si contenderanno la vittoria raccogliendo il maggior quantitativo di rifiuti che verranno conferiti nei giusti cassonetti. Orario: 14-19.

“#Pulitour”

Al ponte Carpanini nella Circoscrizione 7 – dalle ore 11 alle ore 18 – azione collettiva di pulizia del proprio quartiere autogestita dai cittadini. Per informazioni: [email protected]