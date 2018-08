Torino, dispensa ovuli di cocaina ed eroina come fossero caramelle: arrestato

Gli agenti del commissariato ‘Centro’ di Torino hanno arrestato un giovane spacciatore, sorpreso a vendere droga tra i banchi del mercato di piazza della Repubblica. Il pusher, un gabonese di 19 anni, dispensava ovuli contenenti eroina e cocaina come fossero caramelle: erano infatti avvolti in carte di diverso colore in base alla sostanza stupefacente.

In totale è stato sorpreso con 75 ovuli, che ha poi tentato di disperdere per terra. Inoltre aveva con sé quasi mille euro in contanti e due cellulari. Lo straniero, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, dopo un breve inseguimento tra i banchi del mercato.