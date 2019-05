Nella tarda mattina prevista una passeggiata in via Garibaldi con il candidato del centrodestra

Domani mattina (giovedì 23 maggio), intorno alle 11, Silvio Berlusconi sarà a Torino per supportare Alberto Cirio, candidato del centrodestra alla presidenza del Piemonte.

Il leader di Forza Italia farà una passeggiata in via Garibaldi, dopodiché è previsto un incontro con la stampa presso il comitato elettorale di Cirio, in via Barbaroux 43.

Salta, invece, la visita al cantiere della Tav di Chiomonte.