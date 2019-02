Torino, domani lutto cittadino per i funerali di Marisa Amato

Bandiere a mezz’asta per tutto il giorno negli edifici pubblici, nelle scuole, negli uffici degli enti pubblici e privati. Manifestazioni musicali sospese in tutte le pubbliche piazze. E un doveroso momento di riflessione e di dolore collettivo.

Lutto cittadino domani a Torino in occasione dei funerali di Marisa Amato, la donna di 65 anni morta nei giorni scorsi dopo essere rimasta paralizzata per le ferite riportate il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, quando fu travolta dalla folla in preda al panico durante la proiezione della finale di Champions League a Cardiff tra Juventus e Real Madrid.

La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 nel santuario di Santa Rita, dove questa sera alle 18 sarà celebrato il rosario. Marisa Amato è una delle due vittime di quella tragica notte, nella quale sono rimaste ferite oltre 1500 persone. Alcuni giorni dopo, infatti, si spense un’altra donna, la 38enne Erika Pioletti.