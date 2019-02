Torino, domenica 10 sciopero del trasporto pubblico locale

Proclamato dai sindacati di base per protestare contro la carenza di mezzi e i continui disservizi per le strade cittadine

Disagi in vista domenica 10 febbraio a Torino. Confermato, infatti, lo sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale proclamato dalla Usb. Garantita la regolare circolazione di bus, tram e metropolitana soltanto dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre i mezzi extraurbani e i treni fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

I sindacati di base, attraverso una nota, lamentano i “continui disservizi per le strade della città, dove, grazie allo scellerato piano di ristrutturazione delle linee, si sono tolti i mezzi dai paesi limitrofi e periferie, per concentrarli nelle vie centrali della città”.

La richiesta è quella di “un tavolo condiviso con tutte le organizzazioni sindacali espressione di Rsu come promesso dall’assessore ai trasporti per un confronto sereno e responsabile. Oggi Gtt si ritrova con una drammatica carenza di mezzi, a cui si è aggiunto un blocco di ulteriori circa 50 mezzi per l’inchiesta sui numerosi incendi che, anche in quest’ultimo anno, si sono verificati. Ogni giorno ci sono decine di autisti pagati in sosta nei depositi per mancanza di mezzi, e fuori studenti e lavoratori ad attendere il passaggio di un mezzo, puntualmente stracolmo e inaccessibile al suo arrivo”.