Torino, donna aggredita in strada con calci e spintoni: un arresto per tentata estorsione

La vittima si era fatta prestare 50 euro consegnando in pegno una collanina d'oro. Ma per riaverla le hanno chiesto 160 euro...

IN VIA CLEMENTI

Sabato pomeriggio in via Clementi, a Torino, una donna è stata aggredita in strada con calci e spintoni da un uomo che sembrava conoscere. In effetti, quando gli agenti del commissariato Centro hanno ascoltato la vittima, quest’ultima ha riferito di conoscere l’aggressore e che si trattava del fratello di un uomo che qualche mese fa, in un momento di necessità, le aveva prestato dei soldi.

Per l’esattezza, 50 euro, consegnando in pegno una collanina d’oro. All’atto dello scambio la donna era stata informata che avrebbe dovuto riconsegnare i 50 euro “prestati” più altri 20 euro per ricevere indietro la collana. Raccolto il denaro necessario, la vittima ha provato a ricontattare l’uomo, ma quest’ultimo, sottoposto agli arresti domiciliari, era irrintracciabile. Così è riuscita a mettersi in contatto con il padre che ha mandato un altro figlio all’appuntamento per lo scambio.

A quanto pare, però, la donna ha riferito agli agenti del Commissariato che all’incontro le era stato detto che i 70 euro pattuiti non erano più sufficienti per ricevere indietro la collana ma che ce ne sarebbero voluti almeno 160. Quindi, è scattata l’aggressione. La signora ha fornito agli agenti diverse informazioni che hanno consentito di individuare l’aggressore. L’uomo, un italiano di 51 anni con precedenti per spaccio, truffa ed estorsione, è stato arrestato per tentata estorsione e usura in concorso con il padre che è stato invece denunciato.