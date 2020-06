Torino, donna cade nel Po: i vigili urbani riescono a salvarla

Ancora ignote le cause che l’hanno fatta cadere in acqua

Stava facendo jogging nel parco del Meisino, a Torino, quando si è accorto che una donna era caduta nel Po. E’ successo questa mattina: l’uomo ha subito chiesto l’intervento della polizia municipale.

Giunti sul posto, gli agenti si sono fatti largo tra la vegetazione e, senza esitare, vista anche la forza del fiume e l’aumento del volume d’acqua dovuto all’apertura della diga a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, si sono calati dalla ripida sponda e hanno portato la donna in una zona di acqua più tranquilla, che ne consentisse il recupero in sicurezza.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno calato le corde che hanno consentito di recuperare sia la donna che i vigili urbani.

La donna, in evidente stato confusionale, è stata successivamente affidata alle cure dei medici del 118. Al momento sono ignote le cause che l’hanno fatta cadere in acqua.