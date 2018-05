Torino, donna insegue ladro e lo fa arrestare

In manette è finito un romeno di 35 anni

Credevano di poter agire in tutta libertà. Ma non è stato così, perché una donna si è accorta che stavano tramando qualcosa e il suo coraggio si è poi rivelato decisivo. E’ successo nel mercato rionale di piazza Foroni, a Torino.

Un romeno di 35 anni e un connazionale hanno aspettato di trovare la vittima giusta per entrare in azione.

Quando hanno visto una donna che stava passeggiando con un bambino all’interno del passeggino, uno dei due ha introdotto la mano nella tasca del giubbotto della signora per sottrarle lo smartphone ed è poi scappato in direzione via Monterosa.

Una testimone si è messa all’inseguimento dei due, urlando e chiedendo aiuto ai passanti. Il malvivente, nella speranza di farla franca, ha gettato il cellulare per terra, continuando la fuga in via Scarlatti.

Gli agenti del commissariato “Barriera Milano” stavano transitando in corso Giulio Cesare quando hanno notato più persone rincorrere l’uomo. Sono intervenuti immediatamente ed hanno arrestato il trentacinquenne, con precedenti, per il reato di furto con destrezza.