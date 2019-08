Un blitz in piena regola. Poi, il rapimento. A bordo di un furgone nero hanno caricato una donna, quindi la fuga. Che si è conclusa con l’arresto di tre uomini dell’Est Europa, beccati in un parcheggio privato in via Giusti, a poca distanza dalla questura, dove i i tre avevano tentato di nascondersi.

AGENTI CHIAMATI DA ALCUNI PASSANTI

E’ successo questa mattina, intorno alle 11, nella centralissima piazza San Carlo a Torino. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’accaduto notando la donna immobilizzata.

FURGONE INTERCETTATO DALLE VOLANTI

Le Volanti della polizia si sono lanciate all’inseguimento del furgone, intercettato poi in corso Vinzaglio. La malcapitata aveva le mani legate con delle fascette da elettricista. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.