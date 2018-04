Torino, donna tenta suicidio su un cavalcavia. Due agenti la salvano

Grande azione da parte dei poliziotti del commissariato di Rivoli, che l'hanno presa in extremis

Martedì, intorno alle ore 12, è stata denunciata la scomparsa di una giovane donna che tramite messaggi telefonici dichiarava intenti suicidi.

Gli agenti del Commissariato di Rivoli, tramite la geolocalizzazione del cellulare della donna, hanno circoscritto l’area di ricerca rilevando la presenza della persona cercata sul cavalcavia pedonale ferroviario di via Cristoforo Colombo angolo via Scaccabarozzi di Collegno.

La donna, una ventenne, affacciata sul parapetto è apparsa in stato confusionale con lo sguardo fisso sui binari.

Intuendo la possibilità di un gesto anticonservativo, gli agenti si sono dapprima avvicinati con cautela, poi hanno iniziato a parlarle e infine l’hanno presa per le braccia per allontanarla dalla situazione di pericolo, nonostante urlasse e sbracciasse violentemente per sfuggire alla presa degli agenti. Nel corso dell’intervento, i due poliziotti hanno subito lievi contusioni.

La donna, una volta allontanata dal parapetto e calmatasi è stata consegnata al personale sanitario intervenuto per i trattamenti del caso.