Torino: doppio arresto per rapina in un supermercato

I fatti verificati a via Livorno e via Renier

Due persone sono state arrestate per rapina in due diversi supermercati a Torino; il primo si è verificato in via Livorno, mentre il secondo a via Renier .

Nel primo caso un venticinquenne cittadino del Mali aveva rubato 6 maglie, aggredendo poi anche gli addetti alla sicurezza che si erano accorti del fatto. L’uomo è stato poi arrestato dagli agenti intervenuti sul posto.

Il secondo episodio, si è verificato invece a via Renier, dove un cittadino marocchino ha rubato alcuni prodotti alimentari. Anche in questo caso, l’uomo ha poi opposto resistenza e aggredito l’addetto alla sicurezza riuscendo poi a fuggire. Nonostante la fuga, gli agenti lo hanno identificato e fermato all’incrocio tra via Lancia e via Issiglio.