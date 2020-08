Torino. Doppio intervento del commissariato Nizza: denunciati due stranieri

Due interventi, due denunce del commissariato Nizza a Torino, nella giornata di martedì. Si tratta di due cittadini stranieri, tra cui uno minorenne.

DENUNCIATO PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Il primo episodio è avvenuto in corso Spezia. Gli agenti hanno notato nell’area dell’ospedale Sant’Anna un uomo che svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivamente. Fermato per un controllo, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo, 41enne afghano, avesse a suo carico un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Torino emesso dal Questore e di tre anni di durata. Lo straniero è stato quindi denunciato per tale violazione e per l’attività illecita di parcheggiatore.

RUBA UNA CATENINA D’ORO, FERMATO

Lo stesso giorno, all’una di notte, gli agenti del commissariato Nizza hanno fermato un minorenne di origine straniera. Questi, insieme ad un complice, aveva intercettato un cittadino nei giardini di piazza Govean e, dopo avergli chiesto qualche informazione distraendolo, gli ha rubato con un gesto fulmineo la catenina d’oro che aveva al collo. La vittima ha subito allertato il 112 ed il reo è stato preso in corso Marconi: per lui è scattata la denuncia per furto e falsa attestazione (dopo aver fornito un falso nominativo all’atto del controllo).