Torino, dramma in corso Peschiera. Senza patente si schianta contro moto. Centauro in prognosi riservata

Grave incidente ieri sera a Torino. Intorno alle 23,50 in corso Peschiera, all’incrocio con corso Trapani, una Kawasaki 500, che viaggiava in direzione piazza Rivoli , si è scontrata con una Volkswagen Golf che percorreva la stessa strada sulla direzione opposta.

La vettura è poi finita per invadere la corsia del motociclo, finendo per travolgerlo. Il centauro, un 26enne, è stato trasportato all’ospedale Martini ed è in prognosi riservata.

Invece l’automobilista, un iracheno, con regolare permesso di soggiorno, è risultato negativo all’alcool test ma sprovvisto della patente di guida.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro giudiziario e l’autovettura è stata sottoposta sia a sequestro giudiziario che a fermo amministrativo per tre mesi ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada.

L’incrocio in questione è disciplinato da impianto semaforico, regolarmente in funzione al momento dell’urto. Hanno rilevato l’incidente gli Agenti della Sezione Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino, i quali sono alla ricerca di testimoni.